Elettra Lamborghini presenta il nuovo completo della sua collezione: sensualità, colori e dedica ai fan Video

Elettra Lamborghini non finisce mai di stupire. La bella ereditiera che si è rivelata di recente al grande pubblico col Festival di Sanremo 2020, si presenta su Instagram stories e si riprende col telefonino davanti allo specchio.

Esibisce un completino da urlo, che mette in evidenza le sue curve, in particolare la scollatura. Come sempre, Elettra è diretta e parla ai suoi follower che chiama affettuosamente "follettini e follettine". "Che dire - afferma Elettra Lamborghini nel video condiviso sul social preferito dove è una stella - questo è il mio completo della mia nuova linea che si presenta oggi. Mi vado a truccare".