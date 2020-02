Elettra Lamborghini in reggiseno, video con l'annuncio e la confessione ai suoi fan

Annuncio ai fan da parte di Elettra Lamborghini. La cantante che a Sanremo 2020 è stata fra le protagoniste della kermesse fra incidenti hot e qualche provocazione, ha fatto un video con annuncio sulle storie di Instagram.

Elettra, nel suo canale social preferito dove è seguitissima, si riprende in reggiseno davanti allo specchio e in sottofondo c'è una canzone celebre di Antonello Venditti. A corredo una didascalia che dice tutto: "Sto andando a fare i mille esami che non ho avuto il tempo di fare in questi mesi all'insegna dell'ipocrondria". Elettra confessa insomma, una delle sue preoccupazioni (eccessive) e appare sempre sexy e in bella forma.