Wanda Nara, si alza sui pedali: l'allenamento sexy di lady Icardi. Così appare in splendida forma VIDEO

Wanda Nara in allenamento. Si alza sui pedali e mostra in fisico mozzafiato. E' così che la moglie dell'attaccante Mauro Icardi, si tiene in forma fra una puntata e l'altra del Grande Fratello Vip 2020.

La trasmissione televisiva di Canale5, la vede in studio come opinionista insieme a Pupo e l'ha consacrata al pubblico. Wanda vive a Parigi con la famiglia, la città dove gioca il marito, asso del PSG. Prende cura del suo corpo con sedute di allenamento che rivela ai numeri affezionati follower, attraverso le storie di Instagram. Come in questo caso dove appare al lavoro fisico in tutta la sua sensualità.