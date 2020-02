Il cane arriva di corsa, tutto tranquillo in casa: guardate bene il tavolo Video

Tutto tranquillo in casa. Un uomo sul divano insieme al cane. Relax, un attimo ripreso dalle telecamere nell'appartamento. Poi succede qualcosa.

Di uomo se ne aggiunge un altro e dietro ecco un altro cane, di corsa. L'animale salta la poltrona e "va lungo" fino al tavolo di cristallo che sotto il suo peso va in mille pezzi. Il video è diventato virale nella rete in questi giorni e mostra il tavolo che si è disintegrato in un attimo dopo che il cane l'ha toccato finendoci sopra fra la sorpresa e la preoccupazione dei due uomini e lo spavento dell'animale.

Video liveleak.com