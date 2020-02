Elettra Lamborghini si sveglia: "Cosa mi manca" e fa una promessa gradita ai fans. L'annuncio in un video

Elettra Lamborghini si sveglia in questo lunedì 10 febbraio 2020 ed è subito social. Su Instagram Stories, la bella ereditiera grande protagonista del Festival di Sanremo 2020, prende il telefonino e parla con i suoi numerosi follower.

Per approfondire leggi anche: Elettra Lamborghini toglie le coperture dei seni dopo l'esibizione hot a Sanremo 2020 (video)

Elettra anticipa subito che è triste, che la kermesse canora alla quale ha partecipato le manca. Poi promette di avere due orette nelle quali risponderà ai suoi fan. Elettra Lamborghini, per la verità, non ha mai dimenticato il canale social come comunicazione con i suoi follower ma in una settimana impegnativa ha necessariamente trascurato l'abituale cura.