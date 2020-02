Video Superenalotto, in Toscana un'altra vincita importante: un cinque da 60mila euro. Jackpot a 19 milioni

Il Superenalotto continua a regalare vincite importanti alla Toscana. Nel concorso del 6 febbraio è stato centrato un altro cinque. Il fortunato scommettitore ha portato a casa quasi 60mila euro, sfiorando il colpo milionario che gli avrebbe rivoluzionato la vita. La scommessa vincente è stata effettuata nella tabaccheria Paperino di via del Ferro, in località Paperino a Prato. Nessuno ha centrato il sei o il cinque + 1 e quindi il jackpot continua a salire. Ha raggiunto ormai i 19 milioni di euro. L'ultimo sei in ordine di tempo è stato indovinato il 28 gennaio ed ha assegnato una vincita di ben 67 milioni di euro. La fortunatissima schedina è stata validata ad Arcola, in provincia di La Spezia.