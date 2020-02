Video Superenalotto, cinque da 74mila euro. Il jackpot sfiora i 17 milioni. Attesa per l'estrazione di stasera

Il Superenalotto continua a regalare vincite importanti anche in Toscana. Con l'estrazione di sabato sera, primo febbraio, è stato centrato un cinque da 74.108 euro ad Empoli, in provincia di Firenze. La giocata vincente è stata convalidata dalla Tabaccheria Zalli, nel centro commerciale Coop di via Raffaello Sanzio. Intanto il jackpot del concorso riprende a salire e sfiora i 17 milioni di euro. Come ricorda Agipronews, in Toscana il sei manca dal 2014 quando furono vinti 11,9 milioni a Prato San Giusto. A livello nazionale l'ultimo sei è stato centrato il 28 gennaio ed ha regalato 67 milioni ad un fortunato giocatore di Arcola, in provincia di La Spezia. Questa la combinazione vincente del concorso del primo febbraio: 22, 25, 45, 46, 48, 88 Jolly 24, SuperStar 56. Attesa per l'estrazione del 4 febbraio.

