Due lupi sorpresi dalle fototrappole. Splendide immagini catturate da Giacomo Cellini, appassionato di "fototrappolismo" che ci permette di osservare gli animali selvatici del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Stavolta le le sue telecamere hanno ripreso una coppia di lupi. Gli animali sono stati filmati in piena naturalezza, perché le fototrappole sono mimetizzate e si attivano soltanto al loro passaggio. I due lupi sembrano in cerca di prede, comunque osservano e annusano il terreno in maniera intensa, come se stessero cercando prede. Il primo lupo sfila via velocemente davanti alla telecamera, l'altro si sofferma a lungo e permette una osservazione più attenta. Cellini, grazie ad un accordo con l'Ente Parco, ha sistemato alcuni apparecchi in punti particolari della zona e i video catturati sono sempre molto suggestivi. Per info su Giacomo Cellini e la sua attività: www.fototrappolaggionaturalistico.it.

