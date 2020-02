Fedez e il video di Chiara Ferragni: "Sei un disastro amore, è tutto fuori tempo"

Sulle Stories Instagram di Fedez, è apparso un video nel quale Fedez e Chiara Ferragni sono insieme e lui guarda immagini sul telefonino di lei.

Il rapper guarda il video di lei e scatta il rimprovero bonario per la moglie. Si tratta di un video di ‘Tik-Tok’, in cui Chiara, vestita da Harley Quinn, parla con la voce di un personaggio di un film, ma spesso i suoi movimenti delle labbra non sono a tempo con la voce di sottofondo. “Ma è tutto fuori tempo amore”, dice Fedez. “Sei veramente un disastro”, aggiunge poi. Il video in questione è diventato virale.