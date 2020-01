Coronavirus, primo caso in Germania: come è stato contagiato imprenditore VIDEO

Coronavirus, primo caso anche in Germania. L’uomo tedesco che ha contratto il nuovo coronavirus è stato contagiato da una visitatrice cinese della sua impresa. Lo hanno riferito fonti delle autorità sanitarie dello stato meridionale della Baviera citate dall’agenzia Dpa. La donna cinese aveva visitato la compagnia Webasto nel distretto di Starnberg, in Baviera, per un evento di formazione, secondo quanto afferma Dpa, e in quell’occasione ci sarebbe stato il contagio.

Per approfondire leggi anche: E' psicosi epidemia anche sui social

Intanto, in Cina, l'anno del Topo si è aperto sotto i peggiori auspici. Sono 106 i morti, 4.500 i contagi. Praticamente in tutte le provincie si registrano dei casi. Ma per ora, la città di Wuhan e i suoi dintorni sembrano essere i più colpiti. Il governo centrale ha spedito 450 medici militari in città.