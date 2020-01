Georgina Rodriguez, video in intimo nel giorno del compleanno. La sexy lingerie di lady Ronaldo

Georgina Rodriguez ha compito 26 anni e le sono arrivati messaggi di auguri da ogni parte. Lei, lady Ronaldo, su Instagram Stories ha pubblicato alcune foto e video.

Per approfondire leggi anche: Georgina Rodriguez, fantastico compleanno con rose rosse e messaggio d'amore

Quelle che hanno scatenato i tantissimi fan della compagna di CR7, hanno riguardato scatti in sexy lingerie. La Rodriguez proprio in questi giorni si divide fra famiglia e Festival di Sanremo dove sarà una delle ospiti accanto ad Amadeus. Proprio nel giorno del suo compleanno, Georgina era a provare all'Ariston in vista della serata che la vedrà sul palco la prossima settimana.