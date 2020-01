Video Ludovica Pagani, allenamenti super sexy in palestra. Pesi e squat in leggins e top nero

Ludovica Pagani super sexy in palestra. Allenamento in leggins e top nero, a scoprire la pancia, per la biondissima influencer e modella che negli ultimi anni ha saputo farsi spazio anche nel mondo del calcio. Sensualissima mentre solleva pesi e ripete esercizi di squat, Ludovica Pagani mostra un fisico invidiabile e forme letteralmente scolpite. Classe 1995, è seguitissima sul web, soprattutto tra i giovanissimi ma anche dagli appassionati di calcio e di avvenimenti sportivi in genere. Su Instagram, dove ha postato il video degli allenamenti in palestra, vanta un seguito di 2.3 milioni di follower confermandosi una delle showgirl italiane più amate di questo momento.