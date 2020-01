Laura Chiatti in topless, festa sexy: ha raggiunto il milione di follower su Instagram. Il video bollente

Laura Chiatti ha festeggiato come si deve il milione di follower raggiunti su Instagram. Nelle Stories del social, ecco le immagini dell'attrice umbra (è nata a Castiglione del Lago) che appare per l'occasione più sexy che mai, mostrandosi in topless, il seno solo in parte nascosto dal braccio.

Grazia e sensualità non sono mai mancate a Laura, attrice ormai popolarissima, che si è così lasciata andare a uno scatto bollente con musica di sottofondo per aver raggiunto il traguardo social. Una immagine di ringraziamento per i suoi fan che seguono sull'account la moglie di Marco Bocci. "Grazie a tutti voi per aver scelto di seguire la parte più vera ed emozionante di me", ha scritto Laura Chiatti. "Una su un milione", è proprio vero.