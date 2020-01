Virus Cina, il video di Wuhan città fantasma. Casi sospetti in Scozia e Francia

Stazioni fantasma e strade semideserte a Wuhan, la città-focolaio dell'epidemia di coronavirus che ha già fatto in Cina 25 vittime. Qui è obbligatorio indossare le mascherini nei luoghi pubblici e sono stati cancellati tutti i treni e gli aerei in partenza.

Frattanto aumentano i casi di contagio del virus cinese segnalati in Europa, 4 in Scozia, due in Francia nelle ultime ore.

Il virus cinese che tiene in allerta il mondo è passato, secondo gli studiosi, dai pipistrelli ai serpenti, quindi all'uomo. I risultati della mappa genetica, diffusi sul Journal of Medical Virology dagli esperti delle università di Pechino e Guangxi, ricostruiscono la trasmissione del coronavirus individuato per la prima volta a Wuhan, nel sud-est della Cina, a dicembre.