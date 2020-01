Il video lascia a bocca aperta: una femmina di cervo allatta il suo cerbiatto nella notte. Le immagini arrivano dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e sono state catturate dalle fototrappole di Giacomo Cellini che in collaborazione con l'Ente Parco e la Guardia Forestale locale, gestisce le fotocamere che permettono di filmare gli animali selvatici senza infastidirli e senza violare i loro spazi, rispettando completamente la loro privacy.

Il comportamento degli animali è estremamente naturale perché ovviamente non sono spaventati e non c'è la presenza dell'uomo, visto che le fototrappole si attivano da sole al loro passaggio. L'Ente Parco nei giorni scorsi aveva pubblicato immagini molto belle della battaglia tra lupi e chinghiali. Il video di Giacomo Cellini (che risale al mese di novembre) è ugualmente suggestivo e permettere a tutti di osservare scene praticamente impossibili da vedere dal vivo. Il piccolo si avvicina alla sua mamma e si attacca per la poppata, poi i due riprendono il loro cammino.

Quella del fototrappolaggio è una autentica passione per Giacomo Cellini. Come spiega nel suo sito www.fototrappolaggionaturalistico.it, ha iniziato quasi per caso nel 2016 acquistando la prima fototrappola. Dopo mesi di insuccessi ha individuato una zona all'interno del Parco ricca di fauna e da allora osserva i suoi abitanti nel rispetto della loro privacy, regalando agli utenti che lo seguono anche sui social network (qui la pagina Facebook) immagini incredibili.

