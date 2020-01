Georgina Rodriguez, il ballo erotico di lady Ronaldo dopo il gol di Cristiano contro la Roma Video

Georgina Rodriguez balla dopo il gol di Cristiano Ronaldo contro la Roma che ha spalancato la strada al 3-1 della Juventus, ieri sera mercoledì 22 gennaio, per il passaggio alle semifinali di Coppa Italia.

Lady Ronaldo ha celebrato il compagno postando il sinistro vincente del campione portoghese per il gol dell'1-0 bianconero ma poi, per la gioia dei suoi follower, su Instagram Stories ha pubblicato dei video dove balla. Georgina è a scuola di Salva e si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità. Eccola in opera nei video che ha postato sul suo seguitissimo account.