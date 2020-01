San Valentino, intimo seducente: la proposta di Agent Provocateur. VIDEO

Verso San Valentino con un occhio ai sensi. Agent Provocateur, brand britannico di lingerie di lusso, svela la collezione dedicata a San Valentino.

Audace e sensuale, l'intimo che viene proposto è volutamente provocatorio, ed è stato studiato per accendere il desiderio delle coppie. Nella campagna di lancio la direttrice creativa Sarah Shotton reinterpreta gli anni '80 in una chiave moderna, mostrando i capi principali della collezione: da Talia, completino in tonalità scure con cristalli Swarovski e pizzo, ad Amour, tutina in lurex con stampa a cuore, fino a Seraphina, l'intimo con fiori e ricami personalizzati.

(a cura di Marisa Labanca)