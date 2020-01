Emergenza clima, a Davos il principe Carlo incontra Greta Thunberg: "il mondo rischia una catastrofe"

Il principe Carlo sta con Greta Thunberg e ne condivide la battaglia. E' al suo fianco al Forum economico di Davos, in Svizzera.

L'erede al trono britannico condivide la battaglia della giovane attivista contro il riscaldamento globale e avverte: "Il mondo rischia una catastrofe di cui siamo noi stessi gli artefici". In un discorso accorato davanti alla platea riunita in Svizzera Carlo parla dell'emergenza climatica e della devastante perdita di biodiversità come delle più grandi minacce mai affrontate dall'umanità". Il principe, che ha incontrato la giovane attivista svedese, definita da Trump "profeta di sventura", ha ribadito la necessita di un nuovo modello di sviluppo per il pianeta invocando l'aiuto del business privato per il sostegno a iniziative urgenti.