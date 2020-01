Timbravano il cartellino e andavano a giocare alle slot: denunciati dipendenti Asl. VIDEO

Si allontanavano dal luogo di lavoro per andare a giocare alle slot-machine, a fare la spesa al supermercato e persino in palestra ("si presentavano al lavoro direttamente in tuta da ginnastica", hanno spiegato gli inquirenti).

Per questo tredici dipendenti della Asl di Reggio Calabria in servizio nel polo sanitario di Taurianova (per l'esattezza a Palmi) sono finiti sotto inchiesta. Le indagini effettuate dalla Guardia di Finanza hanno riscontrato inoltre che gli indagati non solo non effettuavano le ore di servizio previste, ma addirittura "attestavano falsamente l'effettuazione di lavoro straordinario, fino a oltre 30 ore mensili".

(video della Guardia di Finanza)