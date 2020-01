Gianluca Vacchi nuota in aeroporto a Milano: eccolo nel mare dopo il tuffo. Come fa? Video

Ci sono nuotate e nuotate. Anche per chi è allenatissimo, come Gianluca Vacchi, e tiene al fisico. Niente è meglio, in ogni caso, di una nuotata secondo l'imprenditore social che ha pubblicato su TikTok una originalissima versione dello Squalo nella quale si esibisce in maniera davvero singolare.

Appena atterrato in aeroporto a Milano, in rigorosa tenuta da business, afferma: "Posto e tempo perfetti per una nuotata". Detto fatto. Pinne, maschera e boccaglio compaiono, e lui si "tuffa" sul tapis roulant inseguito da uno squalo. Il video rende più di ogni spiegazione, è tutto da gustare.