Catania, sprofonda cortile e crolla palazzina: evacuate 39 persone

Parte di una palazzina è crollata a Catania nella notte fra domenica 19 e lunedì 20 gennaio. A cedere è stata la pavimentazione di un appartamento al piano terra. Sul posto sono ancora all'opera i vigili del fuoco, che hanno evacuato le 39 persone presenti all'interno dello stabile e hanno scandagliato per escludere la presenza di eventuali dispersi. Come ha riferito il comandante dei vigili del fuoco della città etnea, Giuseppe Verme, il cortile della struttura è sprofondato in una voragine, provocando il cedimento della struttura.

Una delle ipotesi che viene fatta per risalire alla cause del crollo, oltre alla vetustà dell’edificio, è legata ai lavori nel sottosuolo per la costruzione di un tratto della metropolitana cittadina. A dare l'allarme e a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco sono stati alcuni inquilini del palazzo, che si trova in via Castromarino, una strada nei pressi di via Plebiscito e via Lago di Nicito, zona alta del centro storico della città.