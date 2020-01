Un migliaio di italiani hanno preso parte al cimitero di Hammamet alla cerimonia in ricordo di Bettino Craxi, a 20 anni dalla morte dell'ex presidente del Consiglio e segretario del Partito socialista italiano che passò gli ultimi anni di vita in Tunisia per sfuggire all'arresto ai tempi di Mani Pulite. Assenti alla commemorazione esponenti del governo: "Una vergogna", attacca la figlia Stefania Craxi che dalla tomba del padre non conferma un imminente incontro con Sergio Mattarella ma afferma: "Credo che il Quirinale farà un gesto". La Fondazione Craxi, infatti, potrebbe essere ricevuta al Quirinale nelle prossime settimane, come accaduto anche con Giorgio Napolitano e Carlo Azeglio Ciampi. E' stata inviata in questo senso una richiesta di udienza e, secondo quanto si apprende, al ritorno del Capo dello Stato dalla visita in Qatar e Israele il presidente fisserà una data. "Italia ingrata nei confronti del leader socialista", dice Silvio Berlusconi che definisce Craxi uno dei pochi statisti della prima Repubblica. Per il senatore dem Marcucci invece l'ex segretario del Psi incarna "parte dei valori del Pd".