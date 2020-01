Sardine in piazza a Bologna, c'è anche Pif: "In America ci avrebbero fatto un film". Il video

C'era anche Pif, il conduttore televisivo e regista, in piazza a Bologna per la manifestazione delle Sardine. "Io non so cosa diventeranno, sta di fatto che in questo periodo, dove la gente pensa che il massimo dell'impegno sia condividere un post, riuscire a convincere la gente a scendere in piazza mi sembra un successo. Poi, se qualcuno di questi continuerà a scendere in piazza sotto altre sigle, secondo me è un successo". Così risposto così Pif a LaPresse, a margine della manifestazione organizzata dalle Sardine a Bologna. "Questi quattro ragazzi hanno fatto qualcosa che in America ci avrebbero fatto un film. Questo è un successo che va al di là di come uno la pensi", ha aggiunto Pif.



