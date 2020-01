Anna Falchi, la Lazio vince ancora: festeggia senza veli coperta solo dalla sciarpa. Video

Vince la Lazio e Anna Falchi si spoglia ancora. Festeggia così la vittoria numero undici dei biancazzurri in serie A, coperta solo dalla sciarpa.

La Falchi si mostra su Instagram Stories con immagini bollenti, senza veli. Anna appare felice e, come sempre, bellissima. La Lazio è la sua squadra del cuore e l'attrice non trattiene l'entusiasmo per questo nuovo successo in campionato.

"E si continua a volare, grande Lazio", scrive Anna Falchi nella didascalia che esalta i tifosi. Lo scatto hot è diventato ormai una tradizione.