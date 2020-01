Paolo Fox, l'oroscopo del 18 e 19 gennaio: le previsioni dei 12 segni zodiacali. Video

"Eccoci nel fine settimana con le pagelline e anche il voto finale". E' Paolo Fox a dirlo nella presentazione dell'oroscopo del fine settimana 18 e 19 gennaio 2020. Il noto astrologo fa le previsioni per i 12 segni zodiacali relative a questo weekend.

Segno per segno, Paolo Fox spiega quello che succederà, secondo le stelle. L'astrologo ha una finestra molto seguita nel programma I Fatti Vostri, storica trasmissione Rai nel corso della quale Fox fa l'oroscopo giornaliero con due aggiunte: il lunedì per la settimana che va ad iniziare ed il venerdì per il weekend. Questa che proponiamo è la previsione fatta venerdì 17 gennaio per sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020.

Youtube/Rai