Elettra Lamborghini si riprende in bagno, mostra il lato sexy e si stupisce: la sua esclamazione. Video

Elettra Lamborghini scatenata sui social. Su Instagram Stories, la bella ereditiera che si sta preparando a partecipare al prossimo Festival di Sanremo, si riprende mentre si trova in bagno.

Per approfondire leggi anche: Elettra Lamborghini festeggia il disco d'oro su Instagram

Nel video che ha ottenuto like, commenti e sempre molta curiosità, Elettra Lamborghini si massaggia il viso e poi la sua attenzione cade anche sulle sue curve, con relativa esclamazione. Lamborghini è una delle più prolifiche sui social delle donne di spettacolo e mantiene con i suoi follower un frequentissimo contatto per renderli partecipi dei suoi appuntamenti di carattere professionale e anche, come nel caso di questo video, di vita privata. Mostrando spesso il suo lato sexy.