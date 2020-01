Wanda Nara, la solita sexy preparazione per la serata del Grande Fratello Vip. Video

Verso un nuovo appuntamento di Grande Fratello Vip 2020. La terza serata si tiene stasera, mercoledì 15 gennaio e Wanda Nara si prepara ad esibirsi davanti al pubblico.

Lady Icardi, come già avvenuto alla vigilia della prima e seconda serata, si mostra con un video ai suoi fan che posta sulle stoeries di Instagram. Wanda si riprende col telefonino mentre è ai ritocchi e mostra un corpo statuario. La solita preparazione sexy da parte della procuratrice e presentatrice argentina in attesa di capire con quale look si presenterà davanti alle telecamere.