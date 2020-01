Gioco delle tre carte, la versione araba con la frutta dentro i bicchieri: il banco vince sempre

Il gioco delle tre carte ha varcato i confini dell'Italia e i truffatori di tutto il mondo si sono attrezzati per proporre versioni differenti a seconda del Paese in viene proposto. In questo video c'è la versione araba, interpretata con destrezza e una robusta dose di attitudine alla truffa da un mago che incanta il proprio avventore, assolutamente ignaro del semplice trucco. Due frutti all'interno di altrettanti bicchieri, che l'artefice del gioco stringe per nasconderli alla vista della vittima. Il trucco sembra ancor più facile da smascherare, visto che al posto dei tre classici contenitori ce ne sono sue, ma la naturalezza con cui il mago gestisce i bicchieri è tale da garantirgli sempre la vittoria.