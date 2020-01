Gb: Principe Harry , l'incontro privato con la Regina e tutti i retroscena del "vertice di Sandringham". Video

Royal family il giorno dopo lo storico "sì" della Regina Elisabetta. La riunione familiare, che si è svolta ieri, 13 gennaio, nella residenza di Sandringham nel Norfolk, ha segnato un punto di svolta nella storia della monarchia britannica: Harry e Meghan otterranno l'indipendenza richiesta.

Per approfondire leggi anche: Regina Elisabetta: sì a nuova vita Harry e Meghan

Una decisione a cui la regina Elisabetta è arrivata, non senza rammarico, dopo 90 minuti di confronto con il figlio Carlo e i nipoti William e Harry. Grande assente Meghan Markle, già rientrata in Canada, che per problemi di sicurezza non ha nemmeno partecipato telefonicamente alla riunione, come previsto inizialmente. Ma questo è solo uno dei retroscena del "vertice di Sandringham", raccontati dal Daily Mail.

(a cura di Marisa Labanca)