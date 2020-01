Video L'incredibile amicizia tra il piccolo cinghiale Arnold e gli asini Ezechiele e Geremia

Due asini e un piccolo cinghiale. Le immagini arrivano da Little Bear Sanctuary, una fattoria senza scopo di lucro a Punta Gorda, in Florida. Il video, girato il 30 dicembre 2019, mostra l'incredibile amicizia tra i due asinelli e il maialino selvatico. Come conferma il presidente della struttura, Christopher Vane, gli asini Geremia ed Ezechiele adorano il nuovissimo ospite, il cinghialino Arnold. Non lo lasciano un attimo, lo seguono ovunque, praticamente vivono in simbiosi. La loro è un'autentica venerazione. Il videoclip è finito su Instagram ed ovviamente è stato visualizzato decine di migliaia di volte. Nel profilo ufficiale del Little Bear Sanctuary, del resto, i veri protagonisti sono proprio gli animali, fotografati e filmati di continuo. E non sempre i cinghiali sono pericolosi come nel caso del distributore assaltato in India.

