Video Il cane con il ritmo nel sangue. Il piccolo Reggie balla su due zampe con il suo proprietario

Lui è Reggie, il cane che balla. Cosa c'è di meglio che divertirsi insieme al proprio migliore amico, anche se è un uomo? Sicuramente nulla, questo almeno per il cagnolino Reggie che se la gode proprio un mondo nel ballare insieme al suo proprietario. Il filmato è del marzo 2019, ma continua ad essere virale. Nel videoclip si vede Reggie che non resiste alla tentazione di ballare con il suo padrone Chris, stando in piedi soltanto sulle gambe posteriori. Il cane oltre a mostrare grande equilibrio sembra apprezzare il ritmo della musica. E così il curioso balletto va avanti per un bel po', per la soddisfazione di Chris, che filma tutto, e per la gioia di Reggie. Cosa non farebbero i proprietari per i loro cani? E viceversa?

