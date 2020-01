Video Il branco di lupi assalta i cinghiali, furiosa battaglia nella notte per la vita. Immagini incredibili

Una notte di dura lotta tra lupi e cinghiali. Il video è stato postato sul profilo ufficiale facebook del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Immagini ottenute con una fototrappola che mostrano il combattimento tra i lupi e i cinghiali selvatici. Il Parco accompagna il filmato spiegando che "lupi e cinghiali lottano per la sopravvivenza. Nel Parco oltre l'80 per cento dell'alimentazione del lupo riguarda i cinghiali. In questo caso però i cinghiali sono belli grossi e il risultato della caccia non è affatto scontato". Alla fine sembra che siano proprio loro a vincere questa battaglia, ma la sfida si ripete ogni giorno. E ogni notte.

