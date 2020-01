Barbara D'Urso, cena romantica con anello di fidanzamento in bella mostra - video

Un anello di fidanzamento. E' quello che mostra in un video, postato sulle Stories di Instagram, Barbara D'Urso. Un anello in una cena romantica. Nel video social la mano di Barbara appare intrecciata a quella di un uomo misterioso.

La conduttrice da tempo dice di essere singles e dell'uomo misterioso non si ha alcuna notizia. La fedina di brillanti viene esibita da Barbara D'Urso col sottofondo "Someone like you" di Adele.

Altro non è stato fatto trapelare. Nelle prossime ore forse se ne saprà di più, anche in considerazione della spiccata attitudine social della conduttrice. C'è attesa e curiosità per conoscere chi è l'uomo misterioso.