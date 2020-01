Gb: Meghan Markle è già tornata in Canada, il principe Harry è rimasto a Londra per negoziare l'addio

Le dinamiche della famiglia reale britannica tengono banco. Soprattutto dopo il divorzio dalla Royal Family di Harry e Meghan comunicato attraverso Instagram.

Per approfondire leggi anche: Harry e Meghan ribelli: tutte le volte che hanno infranto il protocollo reale

Meghan Markle è già tornata in Canada dopo l'annuncio choc dei Duchi del Sussex di voler rinunciare al loro status di membri senior della famiglia reale britannica.

Secondo quanto riferito dalla tv Bbc Harry invece resta a Londra per negoziare un accordo con la Regina. La sovrana avrebbe chiesto ai suoi consiglieri di trovare al più presto una soluzione per il futuro della coppia reale che ha annunciato la loro volontà di vivere tra il Nord America e il Regno Unito e di lavorare per essere indipendenti da Buckingham Palace, ignorando - sostengono i tabloid inglesi - la richiesta di Elisabetta II di non rendere pubblica al momento questa intenzione. In caso di mancata intesa con la Corona il principe Carlo sarebbe pronto a tagliare la quota di appannaggio milionaria al secondogenito, sesto in linea di successione al trono d'Inghilterra.