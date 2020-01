Grande Fratello Vip 2020, Barbara Alberti umbra nella Casa: "Posso dare di matto, mi spaventa" - Video

C'è un'umbra nella Casa del Grande Fratello Vip: è Barbara Alberti. Il suo ingresso ufficiale è previsto per la giornata di domani, 10 gennaio. Si dice "scrittrice e casalinga", ma è molto di più: Giornalista, sceneggiatrice, conduttrice radiotelevisiva e opinionista. La sua storia comincia in Umbria, in provincia di Perugia, ad Umbertide nel nord della regione. Una cittadina dalla quale parte presto: già ironica, intelligente, vitale, diretta. Controcorrente. E comincia la sua carriera, senza mai perdere le sue radici. Ne ha parlato di recente in un programma tv.

Per approfondire leggi anche: Barbara Alberti racconta in tv le sue origini

Barbara Alberti, con grande passione, coinvolgimento, entusiasmo, ironia e schiettezza, nel corso della sua vita, ha sempre preso posizione sui temi che le stavano a cuore: immagine femminile, diritti delle donne, politica, attualità, amore e cultura.

Trentatré i libri scritti, 20 le sceneggiature (è stata anche candidata al David e al Nastro d’Argento) e una rubrica di posta del cuore ormai trentennale. Corteggiatissima dai talk show, ha partecipato a un Cooking Show, Celebrity Masterchef, e ha recentemente debuttato come attrice nel film di Ferzan Ozpetek, La dea Fortuna. Non ha account sui social network perché sostiene di “appartenere orgogliosamente a un altro tempo” e perché li considera “territorio di linciaggio”. Ma è una "avanti", come dimostra anche con questa scelta del Grande Fratello Vip, inattesa per i più.

"Ho deciso di partecipare per scappare di casa", ha detto ironicamente l'Alberti al settimanale TV Sorrisi e Canzoni: "Mi spaventa la probabilità di dare di matto e non piacermi". Vedremo.