Video Superenalotto, due cinque da quasi 90mila euro: ecco dove. Il jackpot sale ancora e sfiora i 60 milioni

Le quote del Superenalotto del 7 gennaio 2020. Due cinque da quasi 90 mila euro (per l'esattezza 89.594) sono stati centrati nel concorso numero 3 del 2020, uno realizzato sulla bacheca dei Sistemi centralizzati Sisal e l'altro in una ricevitoria di Roma in via della Farnesina. Nessun sei e nessun cinque + 1. I vincitori con quattro punti sono stati 403 in tutta Italia e vincono 454 euro a testa. Centrano i tre punti 18.117 scommettitori che si aggiudicano ognuno 30 euro. 307.909 le vincite con due punti che danno diritto a 5 euro e mezzo. Ben 13.328 le vincite istantanee da 25 euro. Il jackpot sale ancora, sfiorando l'incredibile cifra di 60 milioni di euro. Prossima estrazione oggi, 9 gennaio 2020.

