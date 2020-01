Torna su Real Time l’appuntamento con le interviste intime di "Rivelo", il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata: domani, 9 gennaio alle ore 21.10, la conduttrice ospita nel suo salotto la show-girl venezuelana Aida Yespica che racconta questo periodo della sua vita, difficile a causa della lontananza forzata dal figlio Aron. "Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere... ", dice disperata Aida.

