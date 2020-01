Video Harry e Meghan: ritorno a Londra mano nella mano, lei accavalla le gambe, protocollo infranto

La vacanza dei Sussex è finita. Un lungo soggiorno per Harry e Meghan in Canada e adesso il ritorno in Gran Bretagna. Martedì 7 gennaio, i duchi di Sussex hanno fatto visita alla Canada House di Londra per ringraziare il personale della sede diplomatica per la calda accoglienza ricevuta durante le festività di fine anno.

I duchi del Sussex sono arrivati tenendosi per mano e quindi infrangendo ancora una volta il protocollo reale. Durante la visita l'ex attrice ha anche accavallato le gambe, cosa che l'etichetta non consentirebbe a un membro della famiglia reale. La coppia continua a far discutere.