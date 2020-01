Incendi in Australia, Koala disidratato: il ciclista lo disseta con l'acqua della sua borraccia. Video

Un video che fa il giro del web e commuove. Mostra un ciclista che ad Adelaide Hills, nell'Australia meridionale, si ferma a soccorrere un koala disidratato.

Lo sportivo in bicicletta si ferma in strada e offre l'acqua delle sua borraccia al koala che riesce così a riprendere le forze. Si tratta di un koala scampato agli incendi boschivi che continuano a martoriare l'Australia, un'ondata travolgente che ha distrutto boschi e ucciso animali, fra questi canguri e, appunto, koala. Si è trattato di una autentica strage e i koala, come in questo caso, provano a trovare rifugio lontani dal proprio habitat.