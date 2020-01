Grande Fratello Vip, Pupo: "Un anno importante: festeggio i 40 anni di Su di Noi"

Tra gli opinionisti dell'edizione 2020 del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, c'è Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, che si dichiara "Al servizio del programma, in un anno importante: l'11 gennaio inizio un tour mondiale per celebrare i 40 anni di Su di noi, la mia canzone più famosa."

C'è grande attesa per l'esordio della trasmissione il cui cast non è stato ufficializzato, ma una foto ha rivelato i nomi dei concorrenti (LEGGI qui). L'appuntamento è fissato per l'8 gennaio su Canale 5.