Pitti Uomo, video-messaggio del Principe Carlo: "Lana, ruolo importante nella sfida del cambiamento climatico"

Non è presente nel Salone dei Cinquecento a Palazzo Vecchio, a Firenze, il Principe Carlo ha partecipato all'inaugurazione della 97esima edizione di Pitti Immagine Uomo (in programma dal 7 al 10 gennaio) con un video-messaggio incentrato sull'importanza della sostenibilità ambientale nella moda.

Per approfondire leggi anche: Clima, Principe William lancia prestigioso premio

In veste di patron della "Campaign for Wool", progetto globale nato nel 2010 per sostenere l'utilizzo della lana pura ottenuta da coltivazioni biologiche, il Principe del Galles ha sottolineato l'importanza dell'uso delle fibre naturali come scelta consapevole nella lotta contro i disastri ambientali e i cambiamenti climatici.

"Quando più di 10 anni fa inaugurai la Campaign for Wool, la mia speranza era che se tutte le nazioni che producono lana si fossero unite in spirito di cooperazione avremmo trovato modi migliori per promuovere questa fibra, che è così straordinariamente pratica e versatile, e allo stesso tempo saremmo riusciti ad aiutare i tanti allevatori di pecore che operano sotto pressione in grandi difficoltà". Ha detto Carlo d'Inghilterra aggiungendo: "Mi è ancora più chiaro adesso, più di quanto non lo fosse allora, che i materiali naturali, non provenienti da combustibili fossili, non infiammabili e naturalmente bio-degradabili, hanno un ruolo importante da giocare nell'enorme sfida del cambiamento climatico. Quindi sono molto contento che il messaggio dell'inerente sostenibilità della lana verrà celebrato nei prossimi giorni. E che in tutti i suoi usi finali la lana verrà messa in evidenza come fibra di scelta ecologica".Sottolineando che le persone sono sempre più consapevoli nella scelta di fibre naturali anziché sintetiche, il Principe conclude: "La gente comincia a fare domande minuziose circa la provenienza e il contenuto della moda attuale e di tutto ciò che viene messo nelle loro case. E soltanto la lana garantisce rassicurazione finale di vera sostenibilità"