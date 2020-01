Video Norcia, Mario della Boutique del Pecoraro: "Finalmente un bel Natale. Il cacio? Quest'anno tanto bono"

Finalmente per Norcia, in provincia di Perugia, festività di Natale soddisfacenti dal punto di vista commerciale, almeno a sentire Mario Terenzi titolare della Boutique del Pecoraro, sicuramente uno dei nursini più conosciuti, non solo per la sua storica attività in Umbria, ma anche per la sua travolgente simpatia. Da Mario Terenzi arriva una bella iniezione di ottimismo, anche per la riapertura del tratto di strada che dalla galleria di Forca Canapine conduce sulla Salaria, riducendo sensibilmente i tempi del collegamento Umbria-Marche. Mario approfitta anche per promuovere a pieni voti il cacio di quest'anno e per consigliare due mix per panini da leccarsi i baffi.

