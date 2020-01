Video Il gatto va letteralmente in trance per le coccole del suo proprietario, altro che calcio!

Niente calcio, molto meglio le coccole. Il video diventato virale in poche ore (dopo il gatto che si sfila le scarpe di Natale), arriva dagli Stati Uniti, da Los Angeles per la precisione. Un gatto bianco è in braccio al proprietario che lo sta accarezzando amorevolmente mentre guarda in tv una partita di calcio. Ovviamente il micio si disinteressa completamente al match e alla televisione e si gode le coccole. Anzi, il gattino va letteralmente in trance tra le mani dell'uomo, assumendo delle espressioni che fanno sorridere perché si abbandona completamente. Un video che testimonia una volta di più di come può essere forte il feeling tra un uomo e il suo animale domestico.