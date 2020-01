Sei ragazzi travolti e uccisi da un'auto, fiori e lumini sul luogo della strage

E' durato per l'intera giornata di domenica 5 gennaio il mesto pellegrinaggio di amici e gente comune a Lutago di Sopra, in Valle Aurina, per portare fiori e accendere candele in omaggio ai 6 giovani uccisi nella notte, travolti da un'auto che è piombata su una comitiva di ragazzi tedeschi, provocando anche 11 feriti. La strage si è verificata intorno alle 1 e le vittime sarebbero tutte turisti tedeschi, che si trovavano sul ciglio della strada dopo una serata in discoteca in Alto Adige.

I ragazzi erano appena scesi dal pullman che li aveva accompagnati in hotel e da una piazzola stavano dirigendosi verso l'albergo quando sono stati investiti dalla vettura guidata da un 28enne del posto. Il giovane sarebbe stato trovato con il tasso alcolemico quattro volte superiore al consentito ed è stato arrestato per omicidio stradale e lesioni.