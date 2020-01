Primo giorno di saldi, negozi presi d'assalto in cerca di sconti e offerte

Negozi presi d'assalto in tutta Italia per il primo giorni dei saldi invernali 2020. Tantissimi, giovani e non, si sono riversati nelle vie dello shopping e nei centri commerciali in cerca di offerte e sconti per acquisti di ogni tipo. Tra i prodotti più gettonati ci sono i capi di abbigliamento e gli articoli legati al mondo dell'elettronica e della tecnologia. Auto in coda per arrivare ai grandi poli commerciali, come quello di Valdichiana, ma tutti i centri delle maggiori città italiane sono stati presi d'assalto per le compere. Quest'anno, inoltre, è anche più facile e sicuro pagare (clicca qui per scoprire perché); qui il calendario dei saldi regione per regione.