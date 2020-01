Saldi, Valdichiana Outlet Village preso d'assalto nel primo giorno degli sconti invernali. Il video

Valdichiana Outlet Village preso letteralmente d'assalto nel primo giorno ufficiale dei saldi, sabato 4 gennaio. Già di prima mattina, come dimostra il video, lunga coda di auto sulla Perugia-Bettolle nei pressi per l'uscita per il grande centro commerciale in provincia di Arezzo, a pochi chilometri dai confini con le province di Perugia e Siena. Almeno due i chilometri di coda sulla quattro corsie. Strapieni i parcheggi della struttura e ovviamente i negozi, non solo quelli all'interno del Village ma anche quelli delle vicinanza. L'Outlet ovviamente è stato affollato anche durante il pomeriggio e prevedibilmente lo sarà anche nella giornata di domenica 5 gennaio e in quella festiva dell'Epifania, lunedì 6 gennaio.

