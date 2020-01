Un milione e mezzo di italiani a letto per l'influenza

Sono oltre un milione e mezzo gli italiani messi ko dall’influenza dall’inizio di ottobre, e cioè da quando l’Istituto Superiore di Sanità ha iniziato a raccogliere dati e a tenere sotto controllo il fenomeno. Solo nella settimana di Natale sono state 225 mila rimaste a letto per l’influenza, i più colpiti i bambini sotto i 5 anni mentre per ciò che riguarda la diffusione geografica sono la Provincia autonoma di Trento, Marche e Campania i territori con la più alta percentuale di influenzati. Il giorno di Capodanno una 14enne è morta a Sassari per una meningoencefalite batterica. Essendo una forma non virale, quindi non contagiosa, non è stato attivato il protocollo di profilassi. Donati gli organi.