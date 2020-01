Vittorio Grigolo, proposta di matrimonio in diretta tv a All Together now: lacrime in studio - Video

Proposta di matrimonio in diretta tv a All Together Now. Lacrime in studio nella puntata finale dello show musicale di Canale 5 quando Vittorio Grigolo ha proposto alla fidanzata Stefania Seimur di sposarlo: lei ha detto sì.

La trasmissione condotta da Michelle Hunziker ha visto, in una sentita e commossa parentesi con diverse persone in lacrime in studio, il tenore rivolgersi alla donna della sua vita: “Non sono perfetto, sono pieno di difetti, ma quando avevo sete, tu mi hai dissetato, ho cercato un sorriso e tu mi hai aperto il tuo cuore, ho voluto una casa e tu mi hai dato amore. Quindi, io oggi sono qui di fronte a tutte le persone che amo…Mi vuoi sposare?”, ha detto e domandato Grigolo mettendosi in ginocchio. "Sì, sì,sì" la risposta di Stefania alla proposta.

