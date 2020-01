La denuncia: gatto torturato e ucciso con i petardi. Ma per il veterinario "sembra investito". Il video

Uccidere un gatto con botti e petardi. E' il modo più idiota di trascorrere Capodanno: torturare un animale fino ad ammazzarlo. E' stata Antonella Brunetti, portavoce dell'Associazione italiana difesa animali e ambiente a denunciare con un post su Facebook quanto secondo lei sarebbe accaduto a Brindisi. Nel quartiere Perrino, in via Arno è stato ritrovato il gatto, senza più vita, con la coda staccata. Accanto al suo corpo alcuni petardi esplosi. "La depravazione e crudeltà à solo dell'uomo - ha scritto Brunetti - Se qualcuno lo amava qualcun altro ha pensato di festeggiare il nuovo anno così. Allertata la polizia locale". Il post della portavoce dell'associazione è stato condiviso migliaia di volte, durissimi i commenti degli utenti nei confronti dei presunti autori del gesto.

In serata Antonella Brunetti ha pubblicato un altro post: "Sembrerebbe investito, ha sostenuto il veterinario Asl, perché considerare l'indagine autoptica dinnanzi a tale atrocità no?! Certo... comprendo, anche la sostanza collosa rinvenuta in altra circostanza sembrava non essere tossica ma semplice vernice quando invece all'esame chimico è risultata essere mix veleno... La legge non ammette ignoranza ma quando si tratta di animali si può tranquillamente interpretare ed essere approssimativi. Neanche post mortem avrà giustizia, il suo corpo é stato lasciato lí, troppo faticoso tentare di accertare - come da legge - le cause del decesso oltre quello che é sotto gli occhi di tutti".

La vicenda meriterebbe di essere approfondita per capire se davvero si tratti di un investimento oppure di un'atroce tortura ai danni di un incolpevole micio.

