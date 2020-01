Sesso animale al presepe vivente, il bue passa alle vie di fatto con l'asinello. Il video

Capodanno a New York, la band coreana BTS in concerto a Times Square

(Agenzia Vista) New York, 01 gennaio 2020 Capodanno a New York, la band coreana BTS in concerto a Times Square La festa a Times Square a New York per festeggiare Capodanno 2020. /courtesy Twitter @ARMYTEAMID Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it